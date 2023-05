Déclaration de la Marche mondiale des femmes Asie de l’Est, du Sud-Est et Océanie – Bali, 11 mai 2023

L’Océanie, l’Asie de l’Est et du Sud-Est sont des territoires stratégiques dans un contexte de tensions géoéconomiques et politiques croissantes. Ces tensions sont ressenties très concrètement dans les corps et les territoires des femmes de la région. La situation politique et économique actuelle a des racines historiques dans la situation vécue par les femmes à Guam, en Indonésie, aux Philippines, en Corée du Sud et en Nouvelle-Calédonie, pays marqués par des colonisations successives et/ou des dictatures militaires.

De la Nouvelle-Calédonie à la Corée, les femmes dénoncent le fait que la sécurité devient de plus en plus un prétexte à l’augmentation de la militarisation dans notre région. Que ce soit à Guam, colonie américaine dont 30 % du territoire est occupé par des bases militaires américaines, en Corée du Sud ou aux Philippines, où la lutte populaire a réussi à expulser les bases militaires dans les années 1990, mais qui sont aujourd’hui confrontées à la présence militaire américaine – bien que de manière non permanente – la réalité est la même : là où il y a une concentration de militaires, il y a de la violence contre les femmes et de l’exploitation sexuelle dans le cadre de la prostitution. Le patriarcat raciste continue d’être soutenu par le capitalisme militarisé et est renforcé par ce système.

Les territoires sont militarisés en raison de conflits – passés, présents ou futurs – mais aussi pour les intérêts économiques des élites nationales et des sociétés transnationales, en particulier dans le secteur minier. Cela se concrétise dans les territoires et dans la vie des femmes touchées par les agressions liées au développement.

Et, ici, les femmes s’élèvent. Par exemple, en Indonésie, pour défendre la terre, la nature, leur propre vie, elles mettent leur corps devant les machines de destruction, afin de les arrêter et de stopper l’avancée des sociétés transnationales. L’expérience des femmes montre qu’il existe une relation très étroite entre l’exploitation minière et la militarisation, qui s’exprime par la violence à l’égard des femmes et la pauvreté.

Les femmes sont confrontées aux conflits agraires, à l’accaparement structurel des terres et à la privatisation des biens communs. Cette offensive permanente du capital contre la vie expulse les communautés et les peuples indigènes par la violence directe ou par la destruction des conditions de vie.

Tsunamis, typhons, inondations. Il s’agit d’une région touchée de manière récurrente par des catastrophes climatiques extrêmes, dont les impacts sont multipliés de manière exponentielle par l’action humaine-capitaliste, et par le néolibéralisme qui donne la priorité à la protection des investissements privés, alors que les populations sont confrontées à la contamination et sont vulnérables, vivant avec des infrastructures médiocres. Il est nécessaire de changer le système pour ne pas changer le climat.

C’est pourquoi les femmes sud-coréennes s’inscrivent dans la lutte contre la volonté du Japon de déverser des déchets radioactifs dans l’océan Pacifique. Qu’il s’agisse d’énergie ou d’armes nucléaires, l’impact de la contamination face aux catastrophes est le même pour les populations et pour la nature dans son ensemble.

La contamination et l’acidification des écosystèmes marins, ainsi que l’occupation militaire des îles et des côtes, ont un impact direct sur le corps et la santé, mais aussi sur les conditions de vie et l’autonomie économique des pêcheurs, y compris des femmes. En Indonésie, les femmes pêcheuses luttent pour leurs moyens de subsistance et la reconnaissance de leurs droits en tant que femmes pêcheuses, tout en défendant et en protégeant les eaux, dans une relation réciproque de soins à la mer – tout en étant soignés par elle. La résilience et la protection des mers s’opposent directement aux propositions capitalistes au nom de la durabilité, telles que l« économie bleue », un projet d’investissements massifs dans le tourisme d’entreprise et les mégaprojets d’appropriation privée de la nature océanique, l’insérant dans la dynamique du marché du carbone financiarisé.

Les femmes s’élèvent et affrontent les gouvernements autoritaires subordonnés aux projets de domination dans la région. À partir des mouvements de base, nous construisons un féminisme de base qui est nécessairement anti-impérialiste et anti-colonial. Avec créativité, résilience et persévérance, nous affrontons les relations capitalistes-patriarcales et créons des modes de vie alternatifs – avec une autonomie économique, des stratégies pour garantir l’accès au droit à l’avortement et à l’autonomie corporelle, et des processus de guérison et d’organisation des femmes ayant survécu à de multiples violences. Ce sont les conditions pour éviter que davantage de femmes ne tombent dans la prostitution, en particulier parmi les victimes de catastrophes climatiques.

Retrouver l’histoire de la création de la Marche mondiale des femmes, lorsque dans les années 2000, nous avons affirmé qu’une alternative au néolibéralisme était possible, et que nous avons construit un mouvement internationaliste contre les causes de la pauvreté et de la violence à l’égard des femmes. Avec l’économie féministe, nous proposons de subvertir et de dépasser le capitalisme, parce que notre vie commune est incompatible avec ce système. Nous nous reconnaissons dans les luttes des uns et des autres, dans nos réalités partagées et dans nos forces uniques. Nous nous engageons à apprendre, suivre et développer ensemble l’organisation du féminisme populaire dans nos pays, dans notre région et au niveau international.

Nous résistons pour vivre, nous vivons pour transformer !

Marche mondiale des femmes – Asie de l’Est et du Sud-Est et Océanie.