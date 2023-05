Assemblée générale de la MMF France – Déclaration : Nous disons NON au projet de loi Darmanin sur l’immigration !

Réunies en Assemblée Générale, la Coordination France de la Marche Mondiale des Femmes, nous avons fait le point de nos actions des deux dernières années, particulièrement consacrées à la lutte pour les droits des immigré.é.s et à la mise en place de moyens leur assurant un accueil digne et humain. Nous ne pouvions nous séparer sans prendre position par rapport aux lois que le Ministre de l’Intérieur et de la sécurité veut nous imposer.

Que sa proposition de loi soit présentée en plusieurs morceaux ou dans sa totalité, les objectifs politiques sont les mêmes. D’une part, mettre en place un système sécuritaire permettant le contrôle sans limites de ceux et celles qui ne seront pas conformes. D’autre part, utiliser les migrants comme des appoints de main d’œuvre dans les métiers les plus difficiles et mal payés, et les femmes comme reproductrices, car il faut combler le déficit de natalité des femmes européennes.

La deuxième partie, détachée de la première pour mieux faire passer les projets du Ministre, vise à renforcer la traque des migrant.e.s ainsi que des sans papiers en durcissant leur situation. Il étend son attaque à tous les étrangers, à tout.e.s les travailleuses et travailleurs, il accélère le développement d’un Etat raciste, sécuritaire, d’une société inégalitaire de contrôle et de surveillance.

En échange du nouveau titre de séjour, les migrant.e.s devront accepter des conditions de salaires, des conditions de travail dégradées, exigées par les patrons des secteurs dits «en tension» qu’ils pourront ensuite généraliser à toutes et tous les travailleurs. Les femmes sont particulièrement concernées car elles sont très majoritaires dans les secteurs d’aide à la personne, enfants, handicapés, personnes âgées dépendantes. Secteurs dits «en tension»…

La durée et la validité de ce titre de séjour dépendra t’elle d’une décision – gouvernementale, patronale ? – sur le maintien de la caractérisation «en tension» de ces secteurs. Plus encore qu’aujourd’hui, cela soumettra la situation des étranger·e·s régularisé·e·s au bon vouloir du gouvernement et du patronat.

Ces lois ont aussi comme objectif de criminaliser et traquer les hommes et les femmes migrant.e.s. Ce sont des lois inégalitaires, totalement autoritaires, qui favorisent les idées racistes, qui veulent trier les personnes en bonnes (pour leur exploitation) ou mauvaises (si elles ne correspondent aux besoins du patronat).

Nous ne pouvons pas laisser passer ces attaques, car elles renforcent l’idée que les personnes venues d’autres continents, d’autres pays, veulent nous spolier, qu’ils/elles seraient responsables d’un dumping social. En réalité, ce sont les inégalités imposées par les patrons et le gouvernement qui exercent une pression contre tou·te·s les salarié·e·s.

Nous ne voulons pas de cette société qui crée de plus en plus d’inégalités sociales, de genre et en droits, nous ne voulons pas d’un Etat qui devient de plus en plus raciste et sectaire,

Nous ne voulons pas que la fortune des 500 personnes les plus riches soit multipliée par 7 alors que, dans le même temps, la pauvreté se développe intensément.

Faisons échec à la loi Darmanin sur l’immigration. C’est un enjeu de société où nous seront tous et toutes perdants, où nous les femmes seront plus particulièrement impactées. Retrouvons des valeurs d’accueil pour des personnes qui fuient les guerres, les systèmes d’exploitation, les impacts des dérèglements climatiques…

Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer !