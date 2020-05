2020 – 5ème Marche Mondiale des Femmes

Forum Féministe National à Toulouse

les 18 – 19 – 20 septembre 2020

Débats – Fête – Manifestation Tous les 5 ans depuis l’année 2000, des féministes du monde entier, sous l’impulsion de la Marche Mondiale des Femmes, unissent leurs forces, du 8 mars au 17 octobre, pour marcher ensemble avec l’objectif commun de construire un monde basé sur la Paix, la Justice, l’Égalité, la Liberté et la Solidarité. ,

Notre slogan pour cette année 2020 sera : Nous résistons pour vivre, nous luttons pour exister !

Avec ce slogan, des femmes des 58 pays où notre mouvement est présent s’organiseront pour continuer à dénoncer les causes qui oppriment et discriminent les femmes dans le monde entier ; pour identifier les menaces dont souffrent les femmes dans chaque continent ; pour construire collectivement les alternatives nécessaires pour un monde plus juste et plus égalitaire.

Ainsi, les étapes – française, européenne et mondiale – nous permettront cette mise en commun. (voir les différentes dates)

Pendant le Forum français, nous échangerons sur : l’éco-féminisme ; les violences contre les femmes ; le refus de la marchandisation de nos corps ; la situation des femmes dans la migration ; le pouvoir des transnationales et nos réponses ; l’autonomie financière ; et de bien d’autres choses encore : le programme est en cours.

Nous espérons que vous retiendrez cette date dans vos agendas, dans l’intention d’y participer. Dès que nous aurons bouclé le programme, vous en serez informées.

A très bientôt

Pour tous renseignements, inscriptions, demandes de logements solidaires… , adressez-vous à : marchfem@rezisti.org

Les dates, passées et à venir, de notre action 2020 :

· Le 8 mars, début de la 5ème action ;

· Le 24 avril : 24h d’actions féministes contre les multinationales ;

· Les 18, 19 et 20 septembre – Forum Féministe à Toulouse :

· Le 27 septembre, Marche abolitionniste à Madrid ;

· Les 17 et 18 octobre : Clôture de l’action pour un monde sans frontières à Vintimille avec les féministes européennes ; et sur les frontières entre le Guatemala, le Honduras et le Salvador avec des féministes du monde entier.